Chris Evans se despede da internet e desativa perfis: ‘Menos tempo na tela’

Chris Evans, o Capitão América dos filmes da Marvel, decidiu dar um tempo das redes sociais. Nesta quinta-feira, 29, ele anunciou aos fãs que desativou os seus perfis do Twitter e do Instagram, a exemplo do ator inglês Taron Egerton, que viveu Elton John no cinema. Também nesta quinta, ele confessou que pretende se manter afastado das redes até o final deste ano.

“Vou dar uma pausa nas redes sociais por um tempo. Não sei por que estou fazendo uma grande declaração sobre isso. Só acho que é difícil quebrar um ciclo que eu cresci para achar um pouco viciante e isso sou eu me comprometendo comigo mesmo. Me coloquei em um lugar onde passo muito tempo navegando e realmente sinto que minha capacidade de sentar e estar presente e ler livros e assistir filmes e até procurar a companhia de pessoas que amo está se desgastando como resultado”, escreveu Taron.

Evans compartilhou nos stories um print da postagem do colega e avisou: “Não poderia ter dito melhor! Conte comigo. Vou fazer uma pequena pausa. Muito amor a todos!”. O ator ainda complementou no Twitter: “Olá pessoal, estou me preparando para um verão com menos tempo na tela, então estou fazendo uma pequena pausa no Twitter e no IG. Vejo você em breve! Muito amor!”.