Claudia Leitte e Letícia Salles falam sobre assédio no ‘Encontro’

Durante o programa Encontro, desta quinta-feira, 30, a cantora Claudia Leitte e a atriz Letícia Salles, falaram sobre o episódio de assédio que uma moça enfrentou nesta semana em um transporte público. O vídeo que viralizou nas redes sociais foi pauta do matinal.

🚨VEJA: Mulher é assediada em ônibus, pega celular e flagra fotos dela no aparelho do suspeito. pic.twitter.com/4I25k1HbTM — EU FIQUEI CHOCADO! (@eufiqueichocado) March 29, 2023

Em bate-papo com a apresentadora Patricia Poeta, Claudia Leitte expôs que ela mesma já passou por assédio no transporte. “Eu já passei por isso em transporte público muitas vezes. Mas uma imagem que não sai da minha cabeça é minha mãe me levando para a escola. Eu via muitas coisas acontecendo, mas uma, eu era muito jovem e nunca esqueci. Ela me colocava sentada e colocava minhas maozinhas assim (demonstrando com os braços) para me proteger. E um cara encheu o saco da minha mãe de um modo muito intransigente que me assustou muito. Nunca esqueci da expressão dele. Lembro do pavor que eu senti”, disse.

Letícia Salles também comentou sobre um episódio ruim que vivenciou. “Um rapaz encostando em mim também. A gente fica com aquela sensação de que não é possível que isso está acontecendo, deve ser mentira. Eu Fiquei sem saber o que fazer, sem reação. Quando desci do ônibus, ele estava sentado com as pernas abertas e a calça desabotoada. Enquanto descia senti minhas pernas bambas, eu tava revoltada, com nojo, quis agredi-lo e ele ainda falou pela janela ‘tchau, gostosa’”, relembrou a atriz.

A cantora ainda reforçou que é preciso falar sobre os episódios, por mais dolorosos que sejam. “Passamos por várias situações e aprendemos a nos esquivar. Embora veja isso com tristeza e indignação, temos que falar, nos apoiar e tem que haver punição”.