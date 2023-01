Colleen Hoover pede desculpas por livro de colorir sobre violência doméstica

Colleen Hoover, escritora que se tornou um fenômeno no TikTok, voltou atrás e disse que não fará mais o lançamento do livro de colorir sobre violência doméstica. Após o anúncio de que ela faria o lançamento do produto, ela foi duramente criticada na internet. Internautas acusaram-na de usar problemas sociais como forma de fazer dinheiro.

Na noite desta quarta-feira, 11, Colleen publicou uma nota de posicionamento em seus stories no Instagram. No texto, ela disse que foi tomada pela “força de Lily”, personagem que assume a narração de seus livros, e que não problematizou o livro de colorir quando o desenvolveu. “Eu vejo agora como eu estava cega”, escreveu.

Em comunicado, Colleen Hoover disse que foi tomada pela 'força de Lily', personagem que narra as histórias de seus romances Foto: Instagram.com/@colleenhoover

Em seu comunicado, Colleen afirmou que é grata pelos apontamentos recebidos e que não teria argumentos para manter o projeto de pé. “Ouvi vocês, pessoal, e concordo com o que disseram. Sem desculpas. Sem apontar os dedos”, afirmou a escritora. “Já contactei a editora para informá-los de que não seguirei com isso. Obrigado a vocês pelos bons conselhos e pelo respeito”.