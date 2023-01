Carlinhos Maia e Lucas Guimarães indicam terem reatado casamento: ‘O melhor ano de nossas vidas’

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães fizeram a alegria dos seguidores na virada de ano com uma publicação indicando que reataram o casamento. Os dois haviam ficado juntos por 13 anos, mas anunciaram o término em outubro.

Carlinhos e Lucas compartilharam fotos no Instagram em que aparecem juntos e em família durante uma festa de réveillon. “Feliz ano novo. Amamos vocês”, escreveu Maia.

Nos comentários, Guimarães indicou o retorno mais fortemente. “Será o melhor ano das nossas vidas. Eu creio, e vocês?”, perguntou aos seguidores.

Com uma conta reserva da rede, Lucas também escreveu: “Eu digo ‘eita’, e vocês?”. O casal já havia dado diversas pistas sobre um possível retorno.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães indicam terem reatado casamento. Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

Desde o anúncio da separação, Carlinhos falou várias vezes sobre a dificuldade da decisão e caracterizou o motivo como “um erro” dele. Em novembro, ele chegou a fazer uma participação no podcast apresentado pelo então ex-marido, o PodCats.

“Não quero viver na noite, não quero pagar de superado. Eu não sou celebridade mesmo, essas que vocês querem [ver], que ficam aparecendo maravilhosas, falando: ‘Terminei um relacionamento de 13 anos, está tudo lindo’”, disse na ocasião.

Antes, ele já havia usado o Instagram para falar sobre o desejo de reatar o casamento. “Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama muito. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido”, comentou.

O casal oficializou a união em 2019, às margens do Rio São Francisco, em Sergipe.