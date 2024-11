Conde Chiquinho Scarpa aluga mansão de R$ 63 milhões para festas em São Paulo

Scarpa tenta há 10 anos, sem sucesso, vender a mansão, tendo, inicialmente, pedido R$ 120 milhões pela propriedade e baixado gradualmente o montante pedido até o valor atual de R$ 63 milhões. A casa do industrialista conta com oito quartos e 10 banheiros. As informações são da colunista Fabíola Reipert, que revelou a disponibilização da casa durante o quadro Hora Venenosa do Balanço Geral SP na última quinta-feira, 31.

Criado na propriedade, Scarpa atualmente comanda empresas como a cervejaria Caracu e o Grupo Votorantim direto da mansão.