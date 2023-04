Dania Mendez revela se falou com Cara de Sapato após expulsão do brother no BBB 23

Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos e escolhida para o intercâmbio no Big Brother Brasil 23, voltou a falar sobre a expulsão e relação com Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato. O lutador foi retirado do reality após suspeita de importunação sexual contra a influencer.

Na live, a mexicana foi questionada pelos fãs se teve algum tipo de contato com o ex-brother depois da sua passagem relâmpago pelo programa da Rede Globo.

Dania Mendez foi a participante escolhida para fazer o intercâmbio no BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

“Não tenho falado com Sapatito. Acho que há questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, não sabia como tudo tinha sido ampliado aqui fora. E foi algo forte”, iniciou. “E não é porque eu tenho algo pessoal contra ele, são as circunstâncias. E, no momento, acho que é melhor deixar tudo isso acabar”, continuou. No entanto, ela não descartou um possível contato com o atleta no futuro.

Dania lembrou do Brasil após eliminação no reality mexicano

Na conversa ao vivo com os apresentadores do reality mexicano, Dania disse ter vivido momentos de altos e baixos no Brasil e agradeceu pelo cuidado que recebeu, assim como pelo tratamento dado às mulheres no país: “Agradeço como cuidam das mulheres e de todo o processo”.

“Foi bem complicado porque era algo que estava divertido e se tornou, de alguma maneira, inesperado. Eu estava feliz, depois triste. Foram muitos altos e baixos. Estou aprendendo com toda essa situação”, disse a modelo.

Nas redes sociais, fãs brasileiros da influencer mexicana pedem que ela volte ao Brasil. Outros seguidores, mais calorosos, discordam da eliminação de Dania.