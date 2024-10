Deboche, ‘anitter’, pedido de desculpas: entenda a confusão envolvendo Ludmilla e Blogueirinha

Ludmilla esclareceu por que não fala com a Blogueirinha e por que não aceitou participar do programa De Frente com Blogueirinha, comandado pelo seu intérprete, o humorista Bruno Mattos. O motivo que afastou a cantora da humorista foi o “deboche” com que a influenciadora tratou um episódio de racismo sofrido pela artista.

Após a situação ter sido esclarecida e exposta, Bruno Matos, sem estar caracterizado com sua personagem, se manifestou por meio de suas redes sociais: “Eu só tenho que pedir desculpas para ela”. Assista ao vídeo abaixo.

Ludmilla x Blogueirinha: Cantora esclareceu por que não fala com a humorista e por que não aceitou participar do seu programa; Após repercussão, a influencer pediu desculpas à artista Foto: @ludmilla e @blogueirinha via Instagram

O que aconteceu?

PUBLICIDADE Em entrevista ao colunista Leo Dias, divulgada na última segunda-feira, 14, Ludmilla explicou que o motivo de não falar nem aceitar participar do programa da Blogueirinha teria sido o deboche que a influencer fez das vaias e dos atos racistas que a cantora recebeu quando ganhou o Prêmio Multishow de Melhor Cantora do Ano, em 2019. Na época, Blogueirinha afirmou que a então “cantora do ano merecia as vaias, pois elas eram importantes para formar um artista”. “Eu fui subir no palco, feliz da vida, para pegar o prêmio e daí comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis. Todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sofro racismo na internet, desde sempre, desde que comecei, e o quanto isso mexe comigo. Porque além de eu ser essa pessoa que aparenta ser forte, uma mulher guerreira, na verdade, eu sou, mas não o tempo todo, entendeu?”, disse ela.

Paulo Gustavo ajudou Ludmilla a ‘se levantar’

Ludmilla revelou ainda que o humorista Paulo Gustavo - que morreu em 2021 - a ajudou enfrentar aquela situação difícil.

“Quando eu subi no palco para pegar o prêmio, quem me levantou daquele chão foi o Paulo Gustavo, gente, porque senão era para eu cair ali, porque esse assunto mexe muito comigo, a minha voz fica até meio trêmula, porque é um assunto que realmente mexe comigo. Então, foi terrível aquela noite para mim, só que o nosso querido Paulo Gustavo, que Deus o tenha, me resgatou daquele chão e me fez levantar. Eu levantei dali de cabeça erguida e fui sentar no meu lugar”, relembrou ela.

Ludmilla contou ainda que no dia seguinte viu pelas redes sociais um vídeo em que Blogueirinha debochava de sua conquista: “Quando eu vou para internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas”.

Após repercussão do caso, o humorista que interpreta a Blogueirinha gravou um vídeo pedindo desculpas a Ludmilla Foto: YouTube/Leo Dias Oficial/@blogueirinha via Instagram

A cantora afirmou ainda ter ficado magoada, enquanto Blogueirinha teria continuado a citá-la em seus quadros de humor. “Deixei pra lá, tipo, deixei, não respondi, não falei nada. Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia para porta de show meu. E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira”, disse.

Após repercussão, Blogueirinha pede desculpas

Sem estar caracterizado com sua personagem, Bruno Matos se manifestou, na noite desta segunda-feira, sobre a dor que Ludmilla sentiu com suas piadas. O humorista gravou um vídeo em que pediu desculpas à cantora.

“O tom da brincadeira que fiz foi péssimo. Eu só tenho que pedir desculpas para ela. Eu só queria que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era para atacar ela. Pensei que era mais aquela briga de Anitta e Ludmilla. Eu sempre fui muito ‘anitter’, nem tem o que negar”, iniciou.

Reconhecendo o próprio erro, Bruno ressaltou a sua imaturidade na época. “Isso foi em 2019, eu fiz um vídeo falando que ela devia agradecer as vaias porque uma artista precisava de vaia. Na época eu era mais novo, realmente o tom foi péssimo. Só tenho que pedir desculpas para ela”, finalizou o ator e humorista.