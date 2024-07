Foto: Sergio Barzaghi/Estadão Entrevista com Blogueirinha Personagem de Bruno Matos Tocar naqueles assuntos que ninguém tem coragem de falar nunca foi um problema para a Blogueirinha. Ácida, sarcástica e afiada, a “Blogs”, como é carinhosamente conhecida pelos fãs nas redes sociais, é capaz de quebrar a barreira das respostas automatizadas dos famosos e, com isso, expor as vulnerabilidades. Sempre com bom humor. Rapidamente, a personagem virou sinônimo de sucesso na internet e ostenta números invejáveis - o programa De Frente com Blogueirinha, da DiaTV, acumulou 1 bilhão de visualizações com cortes (como são chamadas versões de vídeos curtos com momentos marcantes da entrevista) nas redes sociais no ano passado. Por trás dela, porém, não está uma blogueira de verdade: está o ator Bruno Matos, de 30 anos, natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A Blogueirinha, como personagem, surgiu em 2016 após um momento desafiador da vida de Bruno. Três anos antes, parou os estudos no teatro para cuidar de uma doença do pai. À época, a personagem tinha outro nome: Blogueirinha de M****. O artista gravava os vídeos em sua casa em Mesquita, no Rio, escondido dos pais.

De lá para cá, a Blogueirinha começou a colecionar entrevistas com grandes nomes e até caiu nas graças da Globo. Apresentou festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio, entrevistou artistas no tapete vermelho do Prêmio Multishow e, no início do ano, ganhou um quadro especial no Fantástico entrevistando eliminados do BBB 24.

Blogueirinha é personagem do ator Bruno Matos. Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

Os nomes que já levou ao De Frente com Blogueirinha vão de Anitta e Luísa Sonza a Pabllo Vittar e Bruna Marquezine. Na nova temporada, que estreou em junho, a personagem já entrevistou Bianca Andrade, a Boca Rosa, Duda Beat, Márcia Fu, Dani Calabresa e Fernanda Bande.

Blogueirinha foi inspirada nos comportamentos das blogueiras nas redes sociais. É uma personagem que consegue beirar o limite do absurdo. Diz, por exemplo, que é filha de Marlene Mattos, técnica em medicina pela USP de Los Angeles e norte-americana naturalizada brasileira.

A própria personagem recebeu o Estadão em seu apartamento em São Paulo, dizendo nunca ter ouvido falar do ator Bruno Matos e inventando uma idade para a entrevista: “Acho que 26 está bom”. É claro que, com as respostas sendo dadas pela própria Blogueirinha, o ator consegue brincar com a verdade crua da sátira e a ilusão.

A personagem falou sobre bastidores do De Frente com Blogueirinha, a homenagem a Marília Gabriela e seus entrevistados dos sonhos. Para ela, “Blogueirinha por Blogueirinha” é “sincera, autêntica e verdadeira e, principalmente, blogueira”.

Não leve tudo tão a sério o que a Blogueirinha diz a seguir - entrevista flutua entre uma a sinceridade e um divertido nonsense.

As pessoas acham você debochada, polêmica, sarcástica. Você se vê assim?

Eu me acho sincera. Se as pessoas acham outras coisas de mim, não é um problema meu. Eu não me vejo dessa forma como as pessoas me colocam. Às vezes, as pessoas gostam de me encaixar de alguma forma, em alguma coisa, para poder justificar a minha sinceridade. Elas não estão acostumadas com isso e talvez isso as assuste.

Antes das blogueiras irem ao seu programa, há uma negociação sobre o que pode ou não falar? Suas perguntas são sempre uma surpresa?

Com as blogueiras, é um pouco diferente. Eu já sei como elas são, já que eu nasci blogueira. Então, com elas, às vezes, não tem essas conversas, porque nós sentimos... É uma energia que, de blogueira para blogueira, nós sentimos o que está acontecendo.

Tem blogueira que conversa [antes de ir ao programa], mas eu também saio um pouco da linha. Porque as blogueiras têm que cada uma entender o seu lugar. Ainda mais comigo, que sofri tanto no início por conta, até mesmo, do meu nome. As blogueiras não gostavam que meu nome fosse Blogueirinha de M****.

Blogueirinha recebeu equipe do 'Estadão' em seu apartamento em São Paulo. Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

Na época, elas fingiam que eu não existia. Com o passar do tempo, eu fui me provando e provando para elas também que o nome “Blogueirinha” iria alcançar um lugar que jamais nenhuma outra blogueira alcançou. Não teve nenhuma blogueira que já fez o que faço hoje. Então, hoje em dia, elas até abaixam a cabeça por reverência a mim.

Você acha que, no começo, isso acontecia por conta do seu nome?

Não, elas não gostavam porque, no início, eu era tudo que elas não mostravam. As pessoas colocavam até como uma sátira. A Blogueirinha não era uma sátira. Eu só era uma parte das blogueiras que elas não mostravam.

Uma dos maiores ‘memes’ do seu programa no ano passado não foi uma entrevista com uma blogueira: foi o ‘livramento’, com a Bruna Marquezine. Como foi pensar nessa pergunta? A reação dela te surpreendeu?

No finalzinho [do De Frente com Blogueirinha], o meu diretor sentiu que podia fazer essa pergunta. Eu não tinha entendido nada. ‘Gente, livramento de quê?’. Mas ele insistiu para fazer a pergunta e, quando eu senti que era o momento, eu perguntei.

Me falaram que ‘livramento’ foi a palavra mais pesquisada do Google no dia [que a entrevista foi ao ar]. As pessoas não têm o que fazer para ficar pesquisando isso? Mas foi assim: eu perguntei para a Bruna e ela riu. O pessoal já entendeu o que era, não precisou de resposta.

E foi muito bom para a Bruna. Na semana seguinte, acabou a greve dos roteiristas [de Hollywood] por conta do alcance da entrevista. Então, para ela, eu acho que foi muito legal também. Ela estava reclamando tanto [da greve].

As pessoas dizem ter medo de serem entrevistadas pela Blogueirinha. Você teria medo de ser entrevistada pela Blogueirinha?

Não, porque a Blogueirinha é um amor de pessoa. Ela é uma querida, uma fofa, sorridente, alegre, alto astral. É um ser iluminado. Talvez o problema esteja nas pessoas. Erram tanto, fazem tanta besteira, que, quando se deparam com alguém que fala dos seus problemas, mexe com a sua vaidade, elas realmente ficam com medo.

E por que essa inspiração em Marília Gabriela?

Na verdade, é uma forma de homenagem para ela. Não é uma inspiração. Quando eu comecei [o De Frente com Blogueirinha], era um podcast, mas eu já pensava no futuro. Eu concluí: ‘Isso aqui pode virar um programa’.

Quando o Rafa [Dias] resolveu criar a Dia TV, ele me fez o convite para fazer de novo o De Frente Com Blogueirinha. Mas eu falei: ‘Como podcast, eu não quero. Eu quero fazer como um programa de TV mesmo’. Neste ano, nós estamos com a mesa igual à da Marília. Está um programa lindo.

'De Frente com Blogueirinha' surgiu como homenagem a Marília Gabriela, segundo Blogueirinha. Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

Mas, no início, eu lembro que eu tinha um afeto com o programa da Marília porque eu lembrava da minha mãe. Era a última coisa que eu fazia com ela durante a semana. E foi o último programa que eu vi com a minha mãe antes de ela ir embora, me deixar sozinha em casa, em Los Angeles.

É uma situação triste. Primeiro saiu minha mãe, depois meu pai, depois minha irmã mais velha, a minha tia, a minha avó... Todo mundo foi saindo e eu não percebi que eu estava em casa sozinha.

Quando percebi, foi quando comecei [a trabalhar]. Meus pais não queriam que eu fosse blogueira. Então, quando eu me assumi blogueira, foi um por vez saindo de casa.

Você já pensou em levar a Marília para o De Frente com Blogueirinha?

Pensei. Fiz o convite pra ela, ela me chamou no WhatsApp e eu fiquei tão feliz. Mas ela falou que já não vai mais em programa nenhum. Se ela for em algum programa, vai ter ‘textão’ no Twitter. Porque ela prometeu para mim que ela não iria mais em nenhum programa.

Blogueirinha surgiu como sátira ao comportamento das blogueiras nas redes sociais. Foto: Sergio Barzaghi/Estadão

Quem seria o seu entrevistado dos sonhos?

Eu não tenho alguém agora que eu queira muito. Porque a Marília já falou que não. Eu tenho vontade de fazer entrevistas internacionais. Daí, nós vamos longe: Dua Lipa, Lady Gaga, Bruno Mars, Coldplay...

Você é influenciadora, apresentadora, youtuber, modelo, atriz, técnica em medicina pela USP de Los Angeles, cantora e compositora. O que a Blogueirinha não é?

O que que eu não sou? Tão difícil eu responder o que eu não sou. Eu estou aí para tudo... Eu não sou uma pessoa preconceituosa, entendeu? Acho que eu abraço a todos, a todo mundo do jeito que é. Às vezes sem gostar, mas eu abraço todo mundo. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que abraça a diversidade.