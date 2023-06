Deborah Secco reencontra Bruna Surfistinha 12 anos após lançamento de filme: ‘Significado enorme’

A atriz Deborah Secco e a escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, se reencontraram 12 anos após o lançamento do longa Bruna Surfistinha. O momento aconteceu durante uma participação das duas no podcast Acompanhadas nesta segunda-feira, 12.

Segundo Raquel, a atriz e a escritora se encontraram apenas duas vezes depois da estreia do filme. No primeiro, Deborah estava grávida da filha, Maria Flor. Na sequência, as duas conversaram em um evento em São Paulo contra a censura.

A atriz comemorou o encontro e falou sobre a importância da escritora em sua vida. “Você é uma pessoa que tem um significado enorme para mim. [...] Eu te acompanho de perto e tenho você em um lugar muito especial”, disse.

Deborah Secco e Bruna Surfistinha se reencontraram doze anos após lançamento de filme. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Podcast Acompanhadas

As duas falaram sobre o processo de construção da personagem para o filme e disseram que também tiveram um encontro um dia antes do início das filmagens. “A gente tinha a preocupação de não construir uma personagem com tanta interferência externa, mas aquele nosso encontro foi muito importante para toda a construção”, relatou Deborah.

A atriz contou que o filme foi uma “libertação artística” durante a sua carreira. “Esse filme mudou o meu olhar para o mundo. Hoje eu sou uma pessoa do ‘não julgamento’ por conta dessa experiência”, afirmou.

Bruna Surfistinha estreou em 2011 e contou a história de Raquel, filha adotiva de uma família da classe média paulistana que saiu de casa para se tornar garota de programa. Dirigido por Marcus Baldini, o longa narra a trajetória da protagonista com 17 anos até alcançar a fama. Raquel ficou famosa após relatar suas experiências em um blog em 2005.