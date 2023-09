Denilson canta sucesso de Belo após fim da batalha judicial e cantor comemora: ‘Emocionante’

Denilson foi flagrado cantando um sucesso do Belo após o fim da disputa judicial que travava com o cantor há 20 anos. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo sambista Leandro Brito neste domingo, 27.

No Instagram, o ex-jogador aparece cantando a música Derê e, na legenda da publicação, Leandro escreveu:

“O grito entalado há 20 anos. A paz está estabelecida. Em seu aniversário, Denilson canta sucesso eternizado na voz de Belo”. Nos comentários, o artista se pronunciou:

“Vocês estão rindo? Isso é no mínimo emocionante! Vamos Penta, saúde e paz para o Denilson”.

Entenda o processo envolvendo Denílson e Belo

Denílson comprou os direitos do grupo Soweto, do qual Belo fazia parte, no início dos anos 2000. Porém, um ano após a compra, o cantor decidiu seguir carreira solo, o que fez com que o ex-jogador alegasse quebra de contrato e cobrasse uma multa contratual na Justiça.

A dívida se arrastou durante 20 anos e, nos últimos meses, o assunto foi retomado com boatos de que Belo encerraria a disputa, que já envolvia R$ 7 milhões. Na última sexta, 11, Denílson confirmou que os dois chegaram em um acordo, sem dar mais detalhes sobre os valores decididos.

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente… Acabou”, escreveu Denílson em sua página do YouTube.