Denílson dança músicas de Belo em programa após fim de disputa judicial e cantor responde; assista

O ex-jogador de futebol e comentarista Denílson dançou duas músicas de Belo durante a apresentação do programa Jogo Aberto, da Band, nesta segunda-feira, 14, após o fim da disputa judicial que travava com o cantor há 20 anos. O registro foi compartilhado pelo próprio ex-jogador no Instagram, que brincou: “Vou falar nada hoje. [...] Pix feito para o almoço das crianças”.

Denílson dançou a canção Pura Adrenalina, de 2012, e pediu para a produção “aumentar o som” ao ouvir Tua Boca, de 2000. O vídeo chegou até Belo, que também fez uma publicação no Instagram brincando sobre a situação.

Denílson dançou músicas de Belo para comemorar fim de disputa judicial que se estendia há 20 anos. Foto: Reprodução de vídeo/Youtube e Divulgação/Marco Costa Photo

“É que nós somos muito fãs um do outro”, escreveu o artista, ao lado de corações. “Prepara o churrasco que é por minha conta, a cantoria vai ser comigo também. [...] Seguimos assim: libertos e felizes”, completou.

Assista a Denílson dançando as músicas de Belo durante o programa Jogo Aberto:

Entenda o processo envolvendo Denílson e Belo

Denílson comprou os direitos do grupo Soweto, do qual Belo fazia parte, no início dos anos 2000. Porém, um ano após a compra, o cantor decidiu seguir carreira solo, o que fez com que o ex-jogador alegasse quebra de contrato e cobrasse uma multa contratual na Justiça.

A dívida se arrastou durante 20 anos e, nos últimos meses, o assunto foi retomado com boatos de que Belo encerraria a disputa, que já envolvia R$ 7 milhões. Na última sexta, 11, Denílson confirmou que os dois chegaram em um acordo, sem dar mais detalhes sobre os valores decididos.

“O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e, portanto, não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar para frente… Acabou”, escreveu Denílson em sua página do YouTube.