Deolane e Fiuk foram namorados? Entenda a história

A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, acusada de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. No início do ano, ela e o cantor Fiuk viveram um suposto affair, que foi negado por ambos, depois que as redes sociais começaram a especular o namoro entre os dois.

Fiuk e Deolane Bezerra: advogada chegou a dar uma guitarra para o cantor Foto: Reprodução Instagram / @dra.deolanebezerra

PUBLICIDADE Deolane e Fiuk começaram a ser vistos juntos em inúmeros eventos e isso levou os fãs de ambos a especularem que estava começando a rolar um relacionamento entre os dois. O suposto casal começou a embarcar na “brincadeira” e chegaram a passar o Dia dos Namorados juntos. No entanto, em uma entrevista à Quem, Deolane negou que existisse um relacionamento. “Não teve affair, não. Fiuk é meu amigo. Não teve não, ele é meu amigão, maravilhoso, amo de paixão. Ele é um gato, eu que não presto”, disse a influenciadora.

Em resposta à entrevista, Fiuk comentou que a loira teria dito isso para manter sua “pose de má”. “Todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má”, disse o ex-BBB.

Depois dessas informações desencontradas, os dois começaram a trocar farpas nas redes sociais, com direito a acusações de importunação sexual vindas da ex-A Fazenda contra o ator.

Chateada com a resposta de Fiuk, Deolane resolveu expor uma troca de mensagens entre os dois. “Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho”, escreveu.

O ator respondeu por áudio dizendo que sempre foi carinhoso e generoso com a advogada. Ela discordou, e classificou a atitude de responder à entrevista dela “biscoitagem”. O ator que disse que voltaria a falar nas redes sociais que não há nada entre eles. Deolane pediu desculpas caso tivesse magoado Fiuk. “Mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada”, comentou a influenciadora.

Após as publicaçoes de Deolane com prints da conversa, Fiuk disse ter se sentido exposto. Ele teria ligado para a influenciadora, que não atendeu. “Já que você quer assim, beleza, mas saiba que é uma escolha tua. Sempre te respeitei tanto”, falou.

Deolane expõe conversa com Fiuk Foto: Reprodução X / @dra_deolanebezerra

Em resposta, ele disse que sempre tentou manter a história dos dois com discrição. “Isso é normal para mim, em qualquer tipo de relação que tenho: guardar meus segredos e guardar minhas relações, minhas coisas. Eu nunca esperei que aconteceria um negócio desse”, comentou o ator.

A partir daí, Deolane deixou de seguir Fiuk

A advogada, então, resolveu esclarecer toda a confusão em uma live no Instagram. Durante a transmissão, ele volto a falar sobre o assunto. “Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher, ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado? E quando uma mulher não quer ficar com um homem, ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?”, disse.

PUBLICIDADE A influenciadora falou que o ator estava se aproveitando da situaçao para aparecer. “Isso favoreceu a você. O meu engajamento é o mesmo”, continuou. Na ocasião, ela também acusou o filho de Fábio Jr de importunação sexual. ”“Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo”, disse. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando”, continuou. A influenciadora foi assertiva ao dizer que nunca houve nada entre eles. “Aquilo era conteúdo, uma brincadeira. E, quando eu vi que estava passando dos limites eu quis parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não pensei que depois ele ia ficar remoendo”, comentou.

O ator também usou uma live para dar um ponto final à história e se defender da acusação de importunação. “Não sei o que a Deolane queria. Não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela, e agora está inventando essa história. Eu gosto de respeitar as mulheres. Fico triste de ela querer me fazer”, disse o ator. “Sobre ficar, eu que encerrei essa história. Falei para ela: ‘Vamos parar com essa brincadeira, se a gente é amigo, vamos esclarecer que a gente é amigo’. Uma coisa é a historinha, outra coisa é isso ser verdade”, contou aos seus seguidores.