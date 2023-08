Dia dos Pais: Veja as homenagens dos famosos nas redes sociais

Neste Dia dos Pais, diversas celebridades compartilharam homenagens e reflexões nas redes sociais. Claudia Raia, que teve seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello em abril deste ano, publicou uma comemoração da data.

Na postagem, Luca aparece vestido de super-homem e, na legenda, ela escreveu: “Papai, você é meu Super Homem de Mello, te amo feliz dia dos pais”.

No Instagram, Carmo Dalla Vecchia comemorou o Dia dos Pais postando uma sequência de fotos ao lado do marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, e do filho do casal, Pedro, de 3 anos.

Projota também refletiu sobre a paternidade nas redes sociais. O cantor teve seu segundo filho com Tâmara Contro em abril deste ano. O ex-casal já é pai de Marieva.

Continua após a publicidade

Simone Mendes publicou uma homenagem para Kaká Diniz, pai de seus filhos Henry e Zaya. “Um exemplo de pai, o melhor amigo dos filhos, zeloso, amoroso e um excelente educador”, escreveu a cantora.

Murilo Benício, que é pai de Antônio, fruto de sua relação com a atriz Alessandra Negrini, e Pietro, seu filho com a atriz Giovanna Antonelli, também falou sobre o assunto neste domingo, 13. O ator, no entanto, compartilhou um texto sobre a saudade que sente de seu pai, Mário, que morreu em 2019.

Alexandre Nero decidiu escrever um recado para os filhos no Instagram. O ator e Karen Brusttolin são pais de Noá, de 7 anos, e Inã, que tem 4 anos.

Thais Fersoza compartilhou uma declaração para o cantor Michel Teló, pai de seus filhos, Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5. “Pensa numa pessoa que sabe o significado da palavra pai, o que ela representa e honra isso”, escreveu.

Continua após a publicidade

Rafa Vitti também recebeu uma homenagem de Tatá Werneck. Os artistas são pais de Clara Maria e, na publicação, a atriz celebrou a data com fotos do marido e também do seu pai.