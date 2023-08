Dia dos Pais: Relembre celebridades que tiveram filhos e curtiram a paternidade em 2023

O Dia dos Pais é comemorado neste domingo, 13, e diversas celebridades podem celebrar a data neste ano. Seja como estreante na paternidade ou com a chegada de mais um integrante na família, diversos artistas e influenciadores tiveram a emoção de ter filho em 2023.

O ex-BBB Eliezer é um dos exemplos de pais de primeira viagem. O influenciador e Viih Tube são pais de Lua, que nasceu no dia 9 de abril desde ano.

O ator Jarbas Mello também pode comemorar o Dia dos Pais. Isso porque seu filho com a atriz Claudia Raia, Luca, nasceu em fevereiro deste ano.

O ator Eduardo Sterblitch também teve seu primeiro filho neste ano. Caetano, fruto de seu relacionamento com Louise D’Tuani, nasceu em março.

Continua após a publicidade

Em janeiro deste ano, nasceu o quarto filho de Seu Jorge. Samba é fruto da relação do cantor com Karina Barbieri. Além do caçula, ele também é pai de Flor Maria e Luz Bella, do seu casamento com Mariana Jorge, e Maria Aimée, sua filha com Fernanda Mesquita.

O ator Renato Góes anunciou o nascimento de sua primeira filha com Thaila Ayala em abril. A bebê é a primeira menina do casal, que já tem Francisco, de 1 ano e 3 meses.

O segundo filho do influenciador Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki, Caio, nasceu no mês de maio. Os dois já são pais de Beatriz, de três anos.

O cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula com Ingra Soares, Arthur, nasceu no dia 24 de julho. O bebê nasceu com uma malformação congênita e segue na UTI.

Há dois dias, o site Media Take Out anunciou que o segundo bebê de Rihanna e A$AP Rocky nasceu. Ainda não foi revelado o nome da criança, porém, uma fonte garantiu que ela se parece com a mãe: “até a luz dos olhos”. Rihanna e A$AP já são pais de RZA Athelston Mayers. O menino nasceu em maio de 2022.