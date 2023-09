Diego Alemão, Bambam, Marcela: Veja ex-BBBs que já foram presos

Diego Alemão, o vencedor da sétima edição do Big Brother Brasil, foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, por porte ilegal de arma. De acordo com a polícia, ele estava “aparentemente alterado” e tentou fugir em um táxi antes de ser detido no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

Já pela manhã, Alemão pagou fiança e foi liberado. O caso chamou a atenção nas redes sociais e fez com que internautas lembrassem de outros ex-BBBs que também já foram presos - o próprio Alemão, inclusive, já foi detido anteriormente. Lembre os casos:

Diego Alemão

Diego Gasques, mais conhecido como 'Alemão', foi o grande vencedor da 7ª edição do 'Big Brother Brasil'. Foto: Kiko Cabral / Globo / Divulgação

Além do caso de porte ilegal de arma, Diego Alemão já foi preso em 2020 após se envolver em um acidente de carro em Curitiba, no Paraná. Na ocasião, ele foi acusado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, desacato e ameaça. Depois, pagou fiança e foi liberado.

Kléber Bambam

O ex-BBB Kléber Bambam, vencedor da primeira edição do reality. Foto: Ricardo Ayres/Estadão

Kléber Bambam, o ganhador da primeira edição Big Brother Brasil, foi preso em 2008 por desacato e desobediência no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele estaria dirigindo “em ziguezague” quando foi parado pela PM e desrespeitou policiais. Ele foi levado a uma delegacia e, mais tarde, liberado.

Fernando Fernandes

O apresentador Fernando Fernandes foi preso em 2005. Foto: Maurício Fidalgo/Divulgação/TV Globo

Participante da segunda edição do Big Brother Brasil, Fernando Fernandes foi preso em 2005, em São Paulo, por injúria racial. A situação ocorreu após ele se envolver em um acidente de trânsito e chamar um bombeiro de “macaco”. Ele também foi acusado de lesão corporal dolosa, desacato a autoridade e resistência à prisão. Anos depois, Fernando se tornou atleta paralímpico, comentarista e chegou a ser apresentador do No Limite.

Marcelo Dourado

Marcelo Dourado durante o 'BBB' 10, edição que foi consagrado campeão. Foto: Frederico Rozario / Globo / Divulgação

O lutador Marcelo Dourado, participante da segunda temporada e vencedor da décima edição do BBB, foi preso em 2005 por consumir drogas em uma festa eletrônica no Rio de Janeiro. Na ocasião, outras 27 pessoas foram detidas. Ele prestou depoimento e foi liberado.

Marcela Queiroz

A participante Marcela Queiroz, do 'BBB 4'. Foto: Tasso Marcelo / Estadão

Marcela Queiroz, do BBB 4, foi presa por embriaguez ao volante em Curitiba, Paraná, em 2021. De acordo com a Delegacia de Delitos de Trânsito, ela levava uma garrafa de vinho no carro e uma taça na mão. A ex-BBB pagou fiança e foi liberada.

Láercio Moura

Laércio, do 'BBB 16', foi preso em 16 de maio de 2016, após denúncias deestupro e indução de menores à ingestão de bebida alcóolica. Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

Láercio Moura, ex-participante do BBB 16, foi preso em maio de 2016 em sua casa, no bairro do Batel, em Curitiba, acusado de estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. Sua passagem no programa foi marcada por discussões com Ana Paula, que o chamou de pedófilo. As denúncias vieram à tona enquanto ele estava no reality. Atualmente, ele cumpre pena em prisão no Paraná.

Edilson Buba

Em 26 abril de 2004, aos 32 anos de idade, o empresário Buba, que participou do 'BBB 4', foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas. Foto: Globo / Divulgação

Edilson Buba, que participou da quarta edição do BBB, foi preso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, sob acusação de tráfico de drogas. Ele estaria carregando 18 comprimidos de ecstasy e 50 gramas de maconha, mas alegou que a droga foi colocada em sua mala por fãs que pediram autógrafos. Dois anos depois, Buba morreu em decorrência de um câncer.

Rodrigo Leonel

Rodrigo Leonel foi preso acusado de estelionato e tentativa de homicídio. Foto: Otávio Magalhães / Estadão

Campeão da segunda edição do BBB, Rodrigo Leonel (ou Rodrigo Caubói) foi preso em 2007 por tentativa de estelionato e homicídio no Parque do Peão, em Barretos. Ele teria adulterado um adesivo para entrar no local e jogado seu carro contra o porteiro Leonardo Carvalho Lourenço. Ele pagou cerca de R$ 30 mil de fiança e foi liberado.

Pablo Esposito

O argentino Pablo Esposito (ao centro, na foto), que participou do 'BBB 7', foi preso em 6 de fevereiro de 2008 no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Foto: Kiko Cabral / Globo / Divulgação

O argentino Pablo Esposito, que participou do BBB7, foi preso em 2008 acusado de depredar o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele e a namorada teriam quebrado o vidro do finger, instalação que dá acesso ao avião, após terem perdido um vôo para Buenos Aires, na Argentina.