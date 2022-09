Dionne Warwick comenta ‘limite de idade’ para namorar Leonardo DiCaprio: ‘Está perdendo’

Desde que veio à tona o término de Leonardo DiCaprio, 47, com Camila Morrone, 25, no final de agosto, a vida amorosa do ator se tornou motivo de piada, devido à coincidência de namorar somente mulheres de até 25 anos. Na última terça-feira, 13, o assunto chamou atenção de Dionne Warwick, que refletiu sobre em seu Twitter.

“Acabei de ouvir sobre a regra de 25 anos de Leonardo DiCaprio. Ele perde. Você não sabe o que está perdendo”, brincou a cantora de 81 anos.

I just heard about Leonardo DiCaprio’s 25 year rule. His loss. You don’t know what you’re missing. — Dionne Warwick (@dionnewarwick) September 13, 2022

Apesar do longo histórico, parece que o ator pode estar quebrando seu padrão. Fontes disseram à revista People que ele está conhecendo melhor a modelo Gigi Hadid, 27.

O histórico de namoros com mulheres de até 25 anos inicia com Gisele Bündchen e, ao longo do tempo, inclui Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal e Camila Morrone.

Para ilustrar a relação, internautas fizeram um gráfico, apresentado abaixo. Apesar da exposição, DiCaprio não comentou o assunto até o momento.

eu tô passando muito mal com o gráfico que fizeram para mostrar que o dicaprio não fica com mulheres acima dos 25 pic.twitter.com/dfjVkrxAPU — lucca (@luccaoneal) August 31, 2022

