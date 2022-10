Dira Paes e Pablo Baião comemoram 17 anos de casamento com fotos raras

Publicidade

A atriz que interpretou Filó em Pantanal, Dira Paes, postou no Instagram neste sábado, 29, um carrossel de fotos raras do seu primeiro réveillon ao lado do cineasta, Pablo Baião, em 2006. A publicação foi em homenagem aos 17 anos de casamento dos dois.

“Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo! Te amo demais”, escreveu Dira na legenda da publicação.

Leia também Tiago Leifert e Daiana Garbin comemoram dois anos da filha

O casal é discreto em relação à sua vida pessoal e, por isso, a raridade das fotos agradaram os seguidores. O post recebeu inúmeros de comentários, como: “E vocês dois nestas fotos… dois novinhos, gente! Ai que lindeza! Obrigada por partilhar conosco estas relíquia, Dira. Muito amor”, escreveu uma fã. Outro seguidor brincou com a atriz de Pantanal: “Até que enfim a Filó mostrou a foto do pai biológico do Tadeu, poderia ter sido antes da novela acabar, mas ta valendo”.