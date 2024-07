Dona Déa compara seu camarim ao de Eliana, fala em ‘revolta’ e brinca que vai para o SBT; entenda

Eliana participou do Dança dos Famosos como jurada da grande final no último domingo, 7. Essa foi a primeira vez da apresentadora no Domingão com Huck e ela foi surpreendida com um camarim cheio de flores e um tapete azul.

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, é comentarista fixa do 'Domingão do Huck'. Foto: Fábio Rocha/TV Globo

Dona Déa, comentarista fixa do programa, divertiu a produção do programa ao ver o camarim de Eliana. “Dois anos trabalhando, dando meu suor, entendeu? A velha mais engraçada do programa. Aí abro a porta e o camarim de Eliana (com) tapete, flores... Ciúmes, não. Fiquei com revolta”, começou.