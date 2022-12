Edney Silvestre anuncia saída da Globo após 26 anos: ‘Tudo passa’

Edney Silvestre anunciou, nesta segunda-feira, 19, que encerrou seu contrato com a Rede Globo após 26 anos. Ele foi correspondente por mais de uma década e, atualmente, trabalhava no Globo Repórter.

Em seu Instagram, o jornalista de 72 anos publicou um vídeo de despedida, em que relembrou sua primeira aparição na tela da emissora em 1996, quando foi contratado para ser correspondente em Nova York, nos Estados Unidos.

“Isso foi 26 anos atrás. Tudo passa e hoje eu vim aqui para me despedir. Hoje, estou aqui, depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro em Nova York, depois de uma série de reportagens no Iraque de Saddam Hussein”, disse.

Ele seguiu lembrando coberturas marcantes em sua passagem pela TV: “Depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu, depois de cobrir o Oscar, depois de entrevistas com formidáveis ganhadores e ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura, depois de mostrar o melhor de nós brasileiros para o telespectador brasileiro, eu estou partindo”.

Edney Silvestre entrevistando a autora Glória Perez para o 'Globo Repórter'. Foto: José Henrique Castro/TV Globo

“Na telinha da Globo, você não vai me ver mais - a não ser em reprises, claro. Mas você vai me ver, sim: vai me ver em palestras, em apresentações de eventos, em conferências, em aulas, em peças de teatro e em musicais, em uma nova minissérie e também, e especialmente, nos livros, nos meus livros”, completou.

Além de jornalista, Silvestre é escritor de livros-reportagem e de romances. Em 2010, ele venceu o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e o Prêmio São Paulo de Literatura pela obra Se eu fechar os olhos agora.

Ele encerrou o vídeo agradecendo o apoio que teve durante os 26 anos em que esteve na Globo: “Mas a razão de eu estar aqui agora, hoje, mesmo, é para agradecer. Agradecer a esses 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, isso é um tchau, com a minha gratidão. Então, até breve ou até já”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais