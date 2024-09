Eliana compartilha homenagem fofa para a filha, que completa sete anos: ‘Você é forte’

Eliana comoveu seus seguidores ao homenagear sua filha, Manu, que completa sete anos de idade nesta terça-feira, 10. A apresentadora usou as redes sociais para publicar um vídeo com momentos da menina.

“Desde que você chegou, minha vida ganhou mais sentido. Já na barriga, você me fez entender que não somos donos de nada nesta vida, nem do nosso tempo. Aliás, se eu pudesse falar com o tempo, diria que ele está passando rápido demais. Minha bebê completa hoje sua primeira infância”, escreveu.

Eliana homenageou Manu, sua filha de sete anos, nesta terça-feira, 10. Foto: @eliana via Instagram

PUBLICIDADE A apresentadora se mostrou grata por poder vivenciar as etapas do crescimento de Manu ao seu lado e elogiou a pequena. “Você é um barato, filha, ensino e aprendo com seu senso de humor, alegria de viver, o amor, a natureza e a sua força. Sim, minha menina, você é forte e eu como mãe e mulher te apoio”. Ela ainda disse que compartilha sua rotina com milhares de seguidores, que oram por sua filha. “Sou muito grata e um dia você também será”, finalizou.

Manu é filha da apresentadora com Adriano Ricco, diretor do programa Altas Horas. A apresentadora também é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com João Marcello Boscoli.