Com o álbum ‘menos pessoal’ Higher Than Heaven, Ellie Goulding acerta no que faz de melhor: pop

Ellie Goulding está de volta. O quinto álbum de estúdio da cantora, Higher than Heaven, foi lançado nesta sexta-feira, 6 de abril. A voz - e mente - por trás de hits como Burn e Love Me Like You Do entrega uma produção feita de forma meticulosa para os fãs de pop e, segundo a própria artista, é assim que deve ser visto: “apenas” como um álbum pop. “Esse álbum não foi feito para ser super intelectualizado ou para as pessoas analisarem”, disse ela em uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas que o Estadão participou.

É comum que fãs analisem as letras das músicas dos artistas favoritos e tentem descobrir mais sobre quem eles são fora dos holofotes. Ellie deixa claro que Higher Than Heaven não é para isso: “esse não é um álbum sobre a vida pessoal”. A exceção é o single lançado também na sexta-feira, Better Man, que mostra a visão de Ellie de uma indústria dominada por homens. “É uma direção um pouco mais sombria. Estou fazendo música clássica e divulgarei em breve, mas por enquanto sou pop, pop, pop.”

Easy Lover, Let it Die e Like a Saviour, que ganharam clipes nos meses que antecederam o lançamento, já indicavam o tom do álbum. “Saindo do lockdown, ninguém queria fazer músicas profundamente pessoais. Todos estávamos prontos para fazer músicas que não eram autobiográficas.” Ela comenta que percebeu que outros artistas fizeram o mesmo e não acha que foi “coincidência que todos nós usamos essa válvula de escape”.

Durante o processo de composição do álbum, Ellie estava grávida de seu primeiro filho, Arthur. Ao ser questionada se a gestação impactou de alguma forma a produção, ela disse que ignorou isso e foi para a “direção oposta”. “Era uma coisa grande demais para compreender. Eu só quis voltar para o que eu realmente amo fazer: escrever músicas pop divertidas.” A maternidade pode ser um dos temas do próximo álbum. “Talvez tenha porque isso muda completamente a sua vida quer você queira quer não. Algo floresce em você que não existia antes.”

Sobre as inspirações musicais para Higher than Heaven, Ellie conta que estava ouvindo canções clássicas e eletrônicas enquanto produzia o álbum. “Eu amo músicas, sempre amei, de qualquer gênero. Sou fã de uma música que te toca.” Ela credita a isso o sucesso da sua carreira: “sempre fiz músicas que sinto que atingem as pessoas em um nível emocional diferente. Acho que por isso sou bem sucedida no que faço, porque as pessoas podem se identificar, mas também podem ser levadas para outro mundo.”

A versão deluxe do álbum, que conta com 16 faixas, tem músicas que alternam entre alguns pontos de vista: o de quem teve o coração partido, o de quem está apaixonado e o de quem acha que não precisa de cura para o amor. Segundo Ellie, uma das músicas, Cure for Love, mostra o quanto ela ama “a ideia de fazer as pessoas se sentirem bem por não precisarem de ninguém.”

Ela também abriu o coração: “Eu sou uma dessas pessoas que se apaixonam por razões erradas, achando que vão me completar. Somos criados para achar que precisamos ter relações profundas com outras pessoas, mas precisamos ter essas relações com nós mesmas. Eu aprendi isso recentemente, um pouco tarde.”

Ouça o álbum na íntegra: