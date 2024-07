Entenda polêmica entre Bella Hadid e o anúncio da Adidas

A modelo Bella Hadid está no centro de uma controvérsia após ser retirada da campanha do tênis Adidas SL72. A decisão da Adidas foi motivada pela reação negativa de grupos pró-Israel que se opuseram às imagens da campanha, já que Bella nunca escondeu seu apoio aos direitos palestinos.

O posicionamento da Adidas não foi bem aceito pela modelo, que está iniciando uma batalha judicial contra a marca. Foto: Divulgação/Adid

Filha de um magnata palestino e de uma modelo holandesa, as opiniões da modelo tornaram ainda mais sensíveis após os ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam a atual guerra em Gaza. A decisão da Adidas de retirar a campanha, que tinha Bella Hadid como rosto principal, foi vista por muitos como uma reação às suas opiniões políticas.

Contexto Histórico e a Campanha da Adidas

A descendência familiar da modelo é só um dos agravantes que motivaram os grupos que apoiam Israel. Foto: Reprodução/@bellahadid via Ins

PUBLICIDADE A campanha em questão promovia o Adidas SL72, uma réplica do calçado usado pelos atletas durante as Olimpíadas de Munique de 1972. A marca interrompeu a campanha, alegando a sensibilidade dos eventos trágicos ocorridos durante essas Olimpíadas. Em 1972, a organização palestina ‘Setembro Negro’ invadiu a Vila Olímpica, resultando no assassinato de dois atletas israelenses e no sequestro de outros nove.

Após negociações fracassadas e uma tentativa caótica de resgate, os nove reféns restantes e um policial alemão também foram mortos.

Posicionamento da Adidas

Isabella Khairiah Hadid é uma modelos conhecida internacionalmente dentro da moda. Foto: Reprodução/@BHadidBrasil Via X (antigo Twitter)

Na semana passada, a Adidas emitiu um pedido público de desculpas através da conta da Adidas Originals no Instagram. Na declaração, a empresa reconheceu as conexões não intencionais com a tragédia de Munique e pediu desculpas tanto ao público quanto aos colaboradores da campanha, incluindo Bella Hadid.

“Continuam sendo feitas conexões com a terrível tragédia que ocorreu nas Olimpíadas de Munique devido à nossa recente campanha SL72. Essas conexões não são intencionais e pedimos desculpas por qualquer transtorno ou sofrimento causado às comunidades ao redor do mundo. Cometemos um erro involuntário. Também pedimos desculpas aos nossos parceiros, Bella Hadid, A$ap Nast, Jules Koundé e outros, por qualquer impacto negativo sobre eles e estamos revisando a campanha.”

A polêmica em torno da campanha da Adidas e Bella Hadid revela as complexidades na intersecção entre moda, política e memória histórica. Enquanto a Adidas tenta gerenciar as consequências da campanha, Bella Hadid permanece firme em seu apoio aos direitos palestinos, utilizando sua plataforma para criticar a marca por sua resposta ao incidente.