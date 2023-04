‘Escola do Rock’: Jack Black irá reunir elenco para celebrar 20 anos do filme

Escola do Rock foi lançado em 2003 e, neste ano, o clássico completa 20 anos. Pensando nisso, Jack Black revelou que pretende promover uma reunião do elenco do longa.

Tanto Jack quanto o elenco que, na época, era infantil, já têm a tradição desse encontro. Tanto que todos já se reuniram no aniversário de 10 e 15 anos do filme.

Jack Black em 'Escola do Rock', de 2003 Foto: Paramount Pictures/ Divulgação

Em entrevista ao ET online, o artista comentou: “Todas aquelas crianças, elas tinham 10 anos quando fizemos aquele filme e agora elas têm, tipo 30″.

“Vamos nos reunir e comemorar 20 anos de aniversário. Gostamos de tocar. Estou ansioso para ver todos os adultos da Escola do Rock”, disse Jack, que garantiu muitos posts nas redes sociais deste momento.

O ator ainda não revelou a data da reunião. O filme acompanha Dewey Finn (interpretado por Black), um cantor e guitarrista de rock que, após ser demitido da banda No Vacancy, se disfarça de professor substituto em uma prestigiosa escola e forma uma banda com alunos da quinta série para vencer uma competição e pagar seu aluguel.