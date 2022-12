‘Estou acabada’, diz Camila Rodrigues em desabafo sobre maternidade

Nessa quarta-feira, 30, Camila Rodrigues fez um desabafo sobre maternidade através das redes sociais. O filho dela, Bernardo, nasceu no dia 6 de novembro.

Noiva do empresário Vinicius Campanario, ela falou sobre as dificuldades do primeiro mês como mãe, mas afirmou que “não mudaria nada”.

“Por aqui tem uma mãe sem filtro, cansada, em algumas [noites] acordada de madrugada com raiva de ter que levantar pela quinquagésima vez. A privação do sono tem sido bem desafiador, nossa, eu estou acabada”, revelou.

Ela contou que, na última semana, sofreu alergias e queimações por conta da amamentação: “É um momento delicioso, mas às 2h da manhã não é não. Ele não quer largar, e preciso ter toda paciência e habilidade para esperar e tirar ele do peito”.

“Como é dúbia a maternidade, como pode ser tão caótico, mas te trazer paz? Dá medo com segurança, tristeza com felicidade”, continuou em sua reflexão.

Camila encerrou agradecendo pelo momento em sua vida: “Meu Deus, obrigada por tudo que tenho na minha vida”.

“Apenas um relato de uma mãe que está tão feliz e exausta ao mesmo tempo, mas que não mudaria nada, talvez sem as cólicas e as acordadas as noites”, concluiu.