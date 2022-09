Ex de Armie Hammer fala sobre acusações de canibalismo e estupro contra o ator: ‘Muito doroloso’

Elizabeth Chambers recusou participar do documentário House of Hammer, do Discovery+, sobre as acusações de abuso, assédio e canibalismo envolvendo o ator e seu ex-marido Armie Hammer, com quem tem dois filhos, Harper, 7, e Ford, 5. Contudo, após dois anos em silêncio, a atriz comentou pela primeira vez o assunto em entrevista ao E!, na última quarta-feira, 21.

Segundo ela, sua vida “tem sido um inferno há muito tempo”. Não é à toa que Elizabeth decidiu fugir da imprensa se mudando com os filhos para as Ilhas Cayman. No entanto, o divórcio de Armie ainda não está finalizado e o ex-casal segue em contato. “Nós conversamos o tempo todo. Estamos totalmente dedicados aos nossos filhos e, por isso, estamos juntos o máximo possível, de maneira não romântica. As crianças precisam de sua mãe, crianças precisam de seu pai”, justificou.

Ator Armie Hammer Foto: REUTERS/Chris Helgren

Sobre House of Hammer, a modelo confessou que não desejou assistir, mas o fez com uma rede de apoio e se surpreendeu, como já esperava. “Foi obviamente de partir o coração em tantos níveis, e muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, [a situação] existe”, declarou, complementando que “passado é passado e tudo o que podemos fazer é aproveitar como um momento para aprender e ouvir, e esperançosamente processar e curar em todas as capacidades”.

Elizabeth não acredita que o documentário seja apropriado para os filhos, um dos motivos que a fez recusar a participação. “Neste processo, tudo o que realmente importa são as crianças e nossa família, e isso não era algo que estaria alinhado com meus objetivos para eles”, pontuou a atriz.

Produzida pelo Discovery+, House of Hammer conta com depoimentos de Courtney Vucekovich e Julia Morrison, ex-namoradas de Hammer, e de Casey Hammer, tia do artista, que detalham o ambiente tóxico em que ele cresceu.

As mulheres que tiveram relacionamentos com o ator de Me Chame Pelo Seu Nome e Morte no Nilo falam sobre as mudanças de comportamento dele e revelam mensagens que demonstram possessividade e práticas abusivas.

As primeiras acusações contra Hammer surgiram em janeiro de 2021, quando o ator teve mensagens vazadas que revelavam fantasias sexuais extremas, como canibalismo. Ele acabou tendo trabalhos cancelados e, em julho deste ano, foi visto trabalhando como vendedor nas Ilhas Cayman.