Ex de Bad Bunny processa cantor por usar a voz dela sem autorização em músicas; entenda

Bad Bunny está sendo processado por uma ex-namorada após ter usado uma gravação de voz da jovem dizendo a frase de efeito “Bad Bunny Baby” em duas de suas músicas sem o consentimento dela.

Carliz De La Cruz Hernández abriu a ação em Porto Rico, país natal do cantor, e pede US$ 40 milhões (cerca de R$ 209 milhões) de indenização. Ela alega que nunca autorizou legalmente que a gravação fosse usada pelo cantor em canções, apresentações ao vivo ou qualquer forma de mídia.

De acordo com a revista Billboard, a jovem argumenta que o uso não autorizado de sua voz constitui uma violação da lei de direitos autorais dos Estados Unidos, que diz que o uso de qualquer som não original precisa de uma licença.

Natural de Porto Rico, Bad Bunny é um dos artistas latinos mais populares do mundo. Foto: Carlos Ortega/EFE

Carliz também se baseia em duas leis de Porto Rico, a de direitos autorais e a de direitos sobre a própria imagem. Segundo ela, o uso comercial não autorizado da gravação explora sem consentimento a sua voz e identidade.

O documento do processo, divulgado pela Billboard, diz que o relacionamento de Bad Bunny, cujo verdadeiro nome é Benito A. Martinez Ocasio, e Carliz De La Cruz começou em 2011, quando o cantor ainda trabalhava em um supermercado de Vega Baja, sua cidade natal.

Em 2015, ela teria gravado a frase “Bad Bunny Baby” em seu celular a pedido do cantor. Em 2016, a gravação foi usada na canção Pa’ Ti, com Bryant Myers, o que, segundo Carliz, foi feito sem sua autorização legal.

Já em 2022, a gravação foi usada novamente na faixa Dos Mil 16, do disco Un Verano Sin Ti, maior sucesso de Bad Bunny até o momento. A ex-namorada do cantor diz que a equipe dele enviou um contrato para ela em 5 de maio daquele ano, um dia antes do lançamento do álbum, oferecendo US$ 20 mil pelo uso de sua voz.

Ela alega que, no dia seguinte, mesmo sem ter assinado o documento e sem a chegada de um acordo, o disco foi lançado com a canção na tracklist. Bad Bunny e sua equipe não responderam à Billboard para comentar a questão.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais