Ex de Lucas Henrique do BBB 24, Camila Moura reflete após ida ao hospital: ‘Está sendo difícil’

Camila Moura, ex de Lucas Henrique do BBB 24, falou sobre sua ida ao hospital nesta quarta-feira, 6, em stories publicados em seu Instagram. O motivo seria uma infecção urinária, causada por desnutrição e desidratação, revelou a professora. Ela foi levada a um hospital público, onde foi atendida e medicada. “Desculpa o susto. Está sendo difícil, mas prometo me cuidar melhor”, disse.

Camila Moura ganhou mais de 1 milhão de seguidores depois do término Foto: @camilamoura225 via Instagram

"Não lembro de muita coisa, porque desmaiei", diz, e complementa que foi muito bem tratada no hospital, onde realizou diversos exames, além de tomar soro intravenoso. Ela está sob prescrição de antibióticos, mas segue positiva. "Amanhã estarei melhor, muito obrigada", finaliza, agradecendo as mensagens positivas dos seguidores.

Camila Moura e Lucas Henrique: o que aconteceu?

Camila Moura e Lucas Henrique foram casados por 15 anos. Lucas é participante do Big Brother Brasil 24, e entrou no programa ainda casado com Camila. Após momentos que foram considerados por ela como ‘flertes’ entre Lucas e Pitel, sua colega de confinamento, Camila demonstrou seu descontentamento pelas redes sociais no domingo, 3. Ela postou nos stories de seu Instagram imagens com as malas feitas, e atualizou os novos seguidores sobre o ocorrido em novos vídeos, dizendo que não gostaria de “dar esse exemplo” às suas alunas.

Seu perfil do Instagram, que contava com uma quantidade baixa de seguidores, já atingiu mais de 1 milhão de fãs. Na descrição, traz a frase “Me pergunto porque me acham vingativa...” e a hashtag #TeamDavi, em referência a um dos concorrentes do BBB 24. O perfil de Lucas Henrique, por exemplo, conta com apenas 133 mil seguidores atualmente.