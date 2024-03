A influenciadora Vanessa Lopes deu mais detalhes sobre seu estado de saúde durante participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, neste sábado, 2. Vanessa desistiu do BBB 24 em janeiro após preocupar participantes e telespectadores com seu comportamento. Em entrevista ao Fantástico em fevereiro, ela revelou ter sofrido um “quadro psicótico agudo”.

Questionada por Serginho Groisman, apresentador do programa, sobre como se sentia, a influenciadora comentou que “está bem, mas quer ficar melhor ainda”. “Agora estou em tratamento, mas ainda estou assustada. A gente admitir que está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo”, disse.

Vanessa Lopes fala sobre quadro psicótico agudo durante participação no 'Altas Horas'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Vanessa citou um “atestado” para estar no Altas Horas. Atualmente, o tratamento inclui a influenciadora se afastar das redes sociais, não assistir ao BBB 24 e praticar esportes. Por estar longe da internet, ela disse ainda “não ter dimensão de tudo o que aconteceu”. “Eu estou só vivendo, me cuidando, participando de momentos importantes como esse, que não pude recusar, e aí só depois eu entendo direitinho tudo o que aconteceu”, afirmou. “É um processo e estou indo lentamente, tenho um tempo para isso.”

Apoio dos pais

Vanessa ainda detalhou o apoio que teve dos pais após sair do reality. Segundo a influenciadora, foram eles que a incentivaram a procurar atendimento médico. A mãe, Liziane Lopes, também fez uma breve participação no Altas Horas. Alisson Ramalho, pai da influenciadora, não estava presente, já que o programa fez homenagem ao Dia Internacional da Mulher com a presença apenas de mulheres.

Liziane contou que, inicialmente, pensou que o comportamento da filha fosse motivado por Vanessa “estar tentando entender o jogo” no BBB 24. “Mas aí chegou um momento que a gente percebeu e começou a realmente se preocupar”, disse a mãe, que comentou que ela e Alisson passaram a manter contato direto com a produção do reality.

“Eu dei um baita susto nos meus pais”, afirmou a influenciadora. Liziane detalhou que, ao ver a filha pela primeira vez depois de ela desistir do programa, entendeu a “profundidade do que estava acontecendo”. “Foi um baque bem grande”, completou.

Publicidade

“Essa doença é um negócio tão louco que é difícil de conseguir diagnosticar. Eu não tive como me autodiagnosticar e não tinha como as pessoas aqui fora me diagnosticarem sem conhecer”, disse Vanessa. “Por isso foi essencial um médico.”

O Altas Horas foi ao ar neste sábado com a participação de nomes como Iza, Lucy Ramos, Wanderléa, Ana Carolina Côrte, Maju Coutinho, além da influenciadora. Antes da exibição da atração, o BBB 24 abordou a expulsão de Wanessa Camargo após uma acusação de agressão por Davi.