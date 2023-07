Fã dança com Neymar em horário de trabalho e é dispensada: ‘Aproveitei minha oportunidade’

Grazi Rodrigues postou no seu Instagram que foi dispensada depois de 10 horas de trabalho da equipe de produção do Tardezinha, evento de Thiaguinho. A moça estava na equipe da produção do último domingo, 2, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ela disse que estava trabalhando na área do camarote onde estavam presentes diversos famosos e entre eles Neymar, acompanhado da namorada Bruna Biancardi - mas o jogador convidou a moça para dançar.

“Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo. Só que diferente do que muitos dizem, ao chegar no camarote, o grande jogador conhecido como o Menino Ney, o homem da confusão, foi o oposto de tudo que falam. Desde o momento [que chegou], foi super simpático e carinhoso comigo”, disse ela.

“Primeiro, ele viu meu nervosismo ao olhar para ele e não poder chegar perto. Então, ele veio até mim, nos abraçamos, ele pegou meu celular e tirou uma selfie. Horas depois, [...] do nada, o Neymar veio e me tirou para dançar. Cara, era o Neymar. Eu sabia que não podia, porque estava trabalhando, e mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade. Então, eu fui. O homem abriu uma roda, quebrando todo o protocolo para dançar comigo”, completou em sequência.

Mesmo com a demissão, a esteticista disse que não se arrepende do momento.

Continua após a publicidade

“Sim, fui dispensada minutos depois, depois de 10 horas trabalhadas, porque conhecia as regras, mas uma coisa é certa: eu dancei com o menino Ney. Esse texto é apenas para esclarecer que tudo na vida tem um preço, mas que na vida existem oportunidades que não voltam mais”, finalizou.