Fagner chama shows de DJs de ‘desastre ambiental’ e Alok responde com remix; veja o vídeo

A entrevista de Fagner para o Podcast do Garotinho, realizada em novembro, acabou rendendo um corte polêmico que se espalhou pelas redes nesta terça, 19: nele, o cantor tece críticas à música atual, destacando os shows cheios de efeitos tecnológicos de grandes DJs. Fagner não cita nomes, mas parece que Alok vestiu a carapuça. Com bom humor, o DJ resolveu dar uma “alfinetada com respeito” e usou a fala de Fagner para fazer um remix.

No vídeo publicado por Alok nesta terça, 19, Fagner opina sobre os shows que, segundo ele, seriam um “desastre ambiental”: “Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas”, diz Fagner no vídeo.

Em seguida, o entrevistador pergunta: “Mas é pra dançar, né?”. Neste momento, o vídeo vira um remix, com cenas dos shows lotados do DJ, com todo seu esquema de luzes e drones. Na sequência, um novo corte da entrevista de Fagner exaltando a música nordestina, que Alok intercalou com um remix da faixa Pagode Russo, sucesso de Gonzagão. Veja:

Na legenda, Alok tentou apaziguar a situação, afirmando que sua resposta seria uma “brincadeira saudável: “Uma brincadeira saudável representando a comunidade e fazendo um convite para que conheçam melhor a nossa profissão. Máximo respeito ao Fagner”, escreveu.