Farofa da Gkay: Tirullipa é expulso de festa após acusação de assédio sexual

Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay, festa de aniversário da influenciadora que ocorre anualmente em Fortaleza, no Ceará, após ser acusado de assédio sexual nesta terça-feira, 6. Vídeos do humorista desamarrando biquínis de influenciadoras circularam na web.

Nicole Louise, uma das mulheres que acusou o ator de assédio sexual, postou um Story no Instagram para dizer que está “indignada” com a situação. “Estou muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito do caramba”.

Absurdo, outro vídeo do tirulipa tirando o biquíni das meninas na brincadeira na #farofadagkay pic.twitter.com/UAOqDyAl3U — La Anitta (@iamlanitta) December 6, 2022

A influenciadora também falou que Tirullipa fora expulso da festa de Gkay depois das acusações. O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa do evento, que confirmou a informação.

“Devido ao episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gkay, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento”, dizia nota enviada à imprensa. A assessora confirmou que Tirullipa fora a pessoa citada na nota.

Sem entrar em detalhes, a influenciadora digital Dora Figueiredo disse no Instagram que presenciou cenas desagradáveis na banheira. Ela queria participar da dinâmica, mas desistiu depois de “ver coisas que não tinha gostado”.

Os usuários da web reagiram às atitudes de Tirullipa. A influenciadora Stephanie Ribeiro afirmou estar “impactada” com os vídeos que circularam na web.

“Impactada com o vídeo do Tirullipa puxando biquinis de mulheres e deixando os seios dela amostras. É degradante como ele assedia essas mulheres na frente de várias pessoas que entendem isso como piada ou seguem filmando seus conteúdos”, escreveu no Twitter.

Veja algumas reações:

Impactada com o vídeo do Tirullipa puxando biquinis de mulheres e deixando os seios dela amostras. É degradante como ele assedia essas mulheres na frente de várias pessoas que entendem isso como piada ou seguem filmando seus conteúdos.



Falhamos — Stephanie Ribeiro (@RibSte) December 6, 2022

Tirullipa foi expulso da Farofa por mau comportamento. Depois de ter constrangido mulheres tirando os biquínis delas a força, o humorista foi retirado da festa. Nada mais justo, né gente? Rir é bom, mas respeito prevalece sempre pic.twitter.com/5COhfrV0Wz — FAROFA DA GKAY (@afarofadagkayy) December 6, 2022

O Tirullipa nao só puxou os biquínis das meninas na caixa d'água como também agarrou uma anã por trás! Isso é 4ssédio, cadê a polícia? Ele tinha que sair de camburão e algemado! #afarofadagkay #AFarofaDaGkay2022 #farofadagkay #FarofaDaGKayNoMultishow pic.twitter.com/O1HFHcM8Np — Treta News7 (@TretaNewsss7) December 6, 2022

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa de Tirullipa, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia o comunicado da organização do evento na íntegra:

“Devido ao episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gkay, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento.

Toda equipe repudia este tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local.”