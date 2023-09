Fernanda Keulla é criticada por decote usado em entrevista com Gusttavo Lima: ‘Ele é casado’

A ex-BBB Fernanda Keulla, que foi embaixadora e apresentadora da edição de 2023 do Rodeio de Itu, não agradou algumas seguidoras com a sua escolha de look. Em uma entrevista com o cantor Gusttavo Lima, o vestido que a influenciadora usava foi considerado de mau-gosto e rendeu inúmeros comentários nas redes sociais.

Para os seguidores de Fernanda, sobretudo mulheres, usar o vestido era desrespeitoso e antiprofissional – considerando que Keulla entrevistava cantores comprometidos.

“Sem noção essa repórter, sabe que o cara é casado”, escreveu uma internauta. “Super vulgar para uma profissão, principalmente repórter”, comentou outra.

Já outros usuários do Instagram expressaram seu apoio à ex-BBB. “A mulher é linda, uma deusa, ela se veste como ela quiser e tá tudo bem”, disse um comentário.

Apesar das críticas, Fernanda não se abalou. “Ela só tinha um decote e um sonho”, escreveu a influenciadora nas redes sociais, com um emoji de risada.