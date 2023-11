Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciam nome da filha

Filha de Ana Maria Braga já ‘intuiu’ nome de bebê após parto e revelará em live; veja como assistir

Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora, só soube o sexo do bebê quando nasceu e disse que iria ‘intuir’ o nome após o nascimento. Uma semana após parto, ela anuncia ‘live-revelação’ do nome em seu canal no YouTube