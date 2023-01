Festival Turá anuncia show inédito de Gilberto Gil e família em São Paulo

Com a missão de celebrar a cultura brasileira, o Festival Turá anunciou, nesta terça-feira, 17, uma atração especial para a segunda edição do evento: Gilberto Gil e família. Pela primeira vez em São Paulo, o grupo apresenta a turnê Nós, A Gente.

Gil escolheu os filhos Bem, José, Nara e Preta, os netos João, Flor, Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas, Bento, Dom e Sereno e a nora Mariá Pinkusfeld para celebrar seus quase 60 anos de carreira.

Gilberto Gil se apresenta com a família no dia 25 de junho no Festival Turá, em São Paulo. Foto: Festival Turá

No festival, a família promete tocar canções icônicas como Palco, Tempo Rei e Vamos Fugir. Uma música de José, João e Francisco, que formam os Gilsons, e uma canção de Preta também marcará a passagem pelo Turá.

O grupo se apresenta no dia 25 de junho na área externa do Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. No dia 24, o cantor Zeca Pagodinho também subirá ao palco do evento.

Esta é a segunda edição do Festival Turá. No ano passado, o Ibirapuera recebeu 25 mil pessoas para acompanhar apresentações de nomes como Emicida, o duo BABY e BaianaSystem, Nando Reis com Jão e Baco Exu do Blues com Illy e Marina Sena.

Ainda não há informações sobre valores dos ingressos e início das vendas. Mais atrações ainda serão confirmadas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais