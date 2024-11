Filhas de Bruce Willis mostram novas fotos do ator, que sofre demência: ‘Melhor pai do mundo’

As filhas de Bruce Willis, 69, publicaram algumas fotos ao lado do pai nas redes sociais, na última quinta-feira, 28, no feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças.

O ator, que enfrenta demência frontotemporal (DFT), aparece sorrindo para as jovens nos cliques. Nas imagens, ele é abraçado por Scout, 33, e Tallulah, 30, frutos de seu relacionamento com a atriz Demi Moore. “Gratidão”, diz a legenda.

Bruce Willis enfrenta demência frontotemporal (DFT) Foto: Miramax/Divulgação

Depois de se aposentar da atuação em março de 2022 devido à afasia, um distúrbio de fala, o protagonista de filmes como Duro de Matar (1988) e Pulp Fiction (1994) foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) em fevereiro de 2023.

Veja abaixo os cliqueis compartilhados pelas filhas do astro: