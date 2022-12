‘Filho da Mãe’: documentário sobre Paulo Gustavo já está no top 5 da Amazon

Nesta sexta-feira, 16, estreou na Amazon Prime Video o documentário Filho da Mãe, que conta a história de vida de Paulo Gustavo — ator e comediante que morreu em 2021, vítima de covid-19. O longa é dirigido por Susana Garcia e Juliana Amaral, irmã de Paulo. Com aproximadamente 24 horas de exibição na plataforma, o documentário já está em quinto lugar entre os conteúdos mais vistos no streaming pelos brasileiros.

Paulo Gustavo e a mãe, Déa Lúcia, durante o espetáculo 'Filho da Mãe' Foto: Amazon

Filho da Mãe acompanha os bastidores da última turnê do artista, que, à época, se apresentava junto com a mãe, Déa, em um musical. O filme traz imagens exclusivas dos bastidores e mostra para as pessoas como era a relação entre o comediante e sua mãe. Paulo Gustavo foi um recordista de bilheteria nos cinemas e no teatro com Minha Mãe é Uma Peça, que homenageia Déa.

Em uma publicação sobre a estreia do documentário, Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, agradeceu à equipe que esteve à frente da produção do longa e se disse emocionado. “Uma homenagem à família, ao amor, e especialmente à genialidade do PG, que revolucionou a minha vida e a de muitos outros brasileiros!”, escreveu. “Um reencontro que vai fazer a gente sentir ainda mais saudade, mas vai garantir também muita risada e emoção. (...) Uma homenagem difícil, porque só é possível pela ausência dele em nossas vidas, mas necessária por tudo que ele nos fez, nos faz e nos fará ainda por muito tempo!”

Em comunicado oficial, a head de Conteúdo Original Brasileiro, Malu Miranda, afirmou que estava honrada de participar da construção da homenagem ao comediante. “Foi um verdadeiro privilégio finalizar um projeto pessoal criado por ele e sua mãe e contar com o apoio e orientação de sua família durante todo o processo”, declarou. ”O filme será uma jornada muito emocionante, mas também muito engraçada, assim como a vida e a obra de Paulo Gustavo, algo que todos os brasileiros e fãs ao redor do mundo terão o prazer de assistir”.