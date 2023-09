Veja como era a mansão em que Hebe Camargo morou e está sendo negociada por R$ 30 milhões

A apresentadora Hebe Camargo, que morreu em setembro de 2012, aos 83 anos, vítima de câncer, além do legado que construiu na televisão brasileira, deixou como herança uma bonita casa no bairro de Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo.

De acordo com o que o filho de Hebe Camargo, o também apresentador Marcello Camargo, contou ao Estadão, a apresentadora se mudou para o imóvel após a morte de seu segundo marido, o empresário Lélio Ravagnani, no ano 2000. Nessa data, Hebe resolveu se mudar da casa em que vivia com Lélio desde 1979, no Morumbi, e entregou as chaves do local para os filhos do empresário.

No novo endereço, Hebe fez algumas reformas e adquiriu terrenos vizinhos para ampliar a propriedade, que ficou com um grande jardim e até um lago artificial. Do lado de dentro, amplas salas e uma capela. Ao todo, a casa tinha mais de sete mil metros quadrados.

A sala da mansão de Hebe Camargo Foto: YouTube/Reprodução Canal Felipeh Campos Oficial

Há dois anos, o jornalista Felipeh Campos visitou a casa onde a apresentadora morava e conversou com o sobrinho de Hebe, Claudio Pessutti, que morava no local com a esposa e o filho. Pessutti morreu logo depois, vítima de covid. Nessa entrevista, guiado por Pessutti, Campos mostrou detalhes do interior da casa.

Por outro ângulo, a sala principal da casa onde Hebe morava Foto: Reprodução/YouTube/Canal Felipeh Campos Oficial

A casa de Hebe, agora, está à venda. Em entrevista ao Estadão na quarta-feira, 20 de setembro, Marcello disse que “a casa está praticamente vendida...porque, né, é imensa...Eu falava para minha mãe ‘essa casa é muito grande para você’”.

Do lado de fora, Hebe construiu um imenso jardim Foto: Reprodução/YouTube/Canal Felipeh Campos Oficial

A casa de Hebe também tinha um lago artificial Foto: Reprodução/YouTube/Canal Felipeh Campos Oficial

Ao ser questionado sobre o valor pelo qual a casa foi negociada, Marcello respondeu: “não sei te dizer o valor certo. Foram a Helena e o Claudinho (filho de Pessutti) que negociaram. Mas foi em torno de R$ 30 milhões, não é 60 (milhões) como sai na mídia”, disse.

Religiosa, Hebe construiu uma capela dentro de sua mansão Foto: Reprodução/YouTube/Canal Felipeh Cam

Marcello disse ainda que a casa não pertence a ele, que tem apenas uma participação e o dinheiro da venda será dividido entre ele e a viúva de Pessutti, Helena. “A casa não é minha. Temos uma composição de percentuais entre nós”, explicou Marcello. Segundo ele, tudo foi acordado entre ele e Pessutti verbalmente, depois que Hebe morreu.

Nesta sexta-feira, 22, Marcello desmentiu em seu perfil no Instagram que a casa já foi vendida e que apenas chutou o valor de R$ 30 milhões.

Veja o vídeo completo do canal do youtube Felipeh Campos Oficial com detalhes do interior da casa de Hebe: