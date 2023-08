Filho de Chico Anysio, Nizo Neto desabafa sobre herança do humorista: ‘Foi muito roubado’

Nizo Neto, um dos oito filhos do humorista Chico Anysio (1931-2012), falou sobre a herança do pai durante bate-papo no Plugado Podcast. O ator disse que o artista não deixou bens e que ele teria sido “roubado” por pessoas que não souberam ajudá-lo a administrar seu dinheiro.

“Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, ressaltou.

“A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos na época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16, 17 anos”, declarou Nizo, ao contar que pretende lançar um livro com os textos herdados.

E continuou: “O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio. Ele tinha seu próprio programa, ganhava muito dinheiro com teatro, e todos eram sempre lotados. Um cara não deixar nada é muito estranho”.

Nizo Neto é um dos oito filhos de Chico Anysio, que morreu aos 80 anos, em 2012 Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Plugado Podcast

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, após um período internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos e o corpo dele foi cremado.

O humorista teve oito filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas.

Continua após a publicidade