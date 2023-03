Filho de Eduardo Sterblitch e Louise D’Tuani nasce e ator reposta foto em rede social

Caetano, filho de Eduardo Sterblitch e Louise D’Tuani, nasceu e o humorista compartilhou uma foto em uma rede social em que aparecem a esposa com a criança nos braços e os atores Michel Melamed e Letícia Colin. O casal não deu detalhes sobre o nascimento do primeiro filho.

A foto foi publicada por Melamed, marido de Colin, no quarto da maternidade. Eles são amigos do casal. “Cae Cae Caetano, aqui no nosso mundão. Sorte, saúde e coragem, amorzão”, legendou Melamed.

Foi a atriz que interpreta Rosa, em Todas as Flores, quem ajudou a organizar o chá de bebê em fevereiro, quando o nome do filho de Sterblitch e D’Tuani foi revelado.

A imagem rendeu comentários de famosos e fãs, que desejaram boas-vindas ao pequeno. “Bem-vindo, Cae!”, escreveu a atriz Drica Moraes. “Ele chegou! Uhu, viva!”, comentou Cinara Leal.

O casal assumiu o relacionamento em 2014 e se casou no ano seguinte, com uma cerimônia em uma casa no Alto da Boa Vista, no Rio.





Continua após a publicidade