Filhos de Britney Spears vão se mudar para o Havaí e não pretendem se despedir da mãe

Os filhos de Britney Spears, que atualmente moram próximos à mãe, vão se mudar em breve e estariam decididos a irem embora sem se despedir da cantora. De acordo com o site TMZ, Sean Preston, de 17 anos, e Jayden James, de 16, vão morar no Havaí com o pai Kevin Federline e a madrasta, Victoria Prince. A mudança está marcada para acontecer nesta terça-feira, 1º.

Os jovens moram na Califórnia, no mesmo estado de Britney, mas teriam tido pouco contato com ela ao longo do último ano.

Mesmo com o afastamento, Federline teria apoiado Sean e Jayden a terem uma conversa de despedida com a mãe antes da mudança, revelada publicamente no início de junho e com a aprovação de Britney, segunda a imprensa, na ocasião.

De acordo com fontes próximas à família, o ex-dançarino disse que não iria forçá-los, caso eles não queiram a despedida.

Britney Spears e os filhos Sean Preston e Jayden James Foto: Instagram/@britneyspears

Britney Spears e Kevin Federline foram casados por pouco mais de dois anos e tiveram os dois filhos. O ex-dançarino conseguiu a guarda dos meninos em 2007, quando a cantora passou por um ano bastante conturbado.

Além de Sean e Jayden, Federline é pai de outros quatro filhos. Ele tem Kori, de 20 anos, e Kaleb, de 18, com a ex-noiva Shar Jackson; e as caçulas Jordan, de 11, e Peyton, de 9, do casamento com a jogadora de vôlei Victoria Prince, realizado em 2013.

