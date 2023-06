‘Homens nessa idade são vistos como galãs’, diz Flávia Alessandra após ser atacada por foto de maiô

Flávia Alessandra compartilhou um desabafo sobre machismo e etarismo nas redes sociais nesta quinta-feira, 15. A atriz respondeu as criticas que recebeu por ter publicado uma foto de maiô.

No post em questão, ela celebrava seu aniversário de 49 anos em uma viagem. No entanto, recebeu diversos comentários com ataques sexistas e decidiu rebater.

No vídeo, a artista relatou que se sentiu surpresa ao perceber que a maioria dos comentários foram feitos por mulheres. A atriz ainda argumentou que homens na mesma idade que ela são considerados galãs e não passam pelo mesmo julgamento moral.

“Recebi muitos comentários extremamente maldosos, machistas e sexistas. O que mais me impressionou é que a maior parte é de mulheres, que questionavam a minha idade para postar foto curtindo uma cachoreira, meus valores, como se fosse desrespeito ao meu marido e filhas, e meu corpo, dizendo que eu estava magra demais ou que deveria ser mais encorpada”, disse.

Em seguida, ela completou: “É muito triste saber que uma mulher, curtindo um dia de sol é julgada aos 49 anos como velha. Enquanto os homens na mesma idade são interpretados como galãs e aparecem na mesma situação. O meu desejo é que nós mulheres possamos viver sem tantas críticas, que os homens se tornem conscientes sobre as suas falas e que nós mulheres tenhamos um pacto de paz, apoiando umas as outras. Se não houver apoio, que não exista julgamento”