Flavia Pavanelli mostra ‘rosto real’ sem maquiagem: ‘Não se iludam com peles bonitas na internet’

Flavia Pavanelli surpreendeu seus seguidores na noite da última segunda-feira, 12, ao mostrar, mais uma vez, sua pele sem filtro e sem maquiagem, evidenciando algumas manchas e acnes no rosto. “Ia até colocar um filtro, porque eu falei: ‘Não vou assustar a galera com essa minha pele’, mas vamos de realidade, eu estava cutucando’”, declarou a atriz.

Apesar da iniciativa, que está sendo bastante elogiada nas redes sociais, Flavia confessou ter tido vontade de “colocar um milhão de filtros” no vídeo, para esconder a verdade sobre sua pele. No entanto, achou importante mostrar a verdade ao público.

Após a declaração, a influenciadora digital realizou alguns cuidados com a pele para prepará-la para um tutorial de maquiagem. “É bom para vocês verem que dá para dar um truque”, observou.

Flavia Pavanelli mostra antes e depois de 'truque' com maquiagem Foto: Instagram/@flaviapavanelli

Com a produção, as acnes e manchas foram cobertas. Logo, Flavia reforçou que a ideia de perfeição, comumente evidenciada nas redes sociais, é irreal. “Que bom que fiz aqueles vídeos iniciais sem a maquiagem, para vocês verem o que falei do truque. Não se iludam com peles bonitas na internet, principalmente a minha”, garantiu.