Frank Aguiar se compara com Brad Pitt depois de harmonização facial; veja

Na último quinta-feira, 3, Frank Aguiar revelou o resultado do seu novo visual. O cantor resolveu dar uma repaginada: cortou o cabelo que era sua marca pessoal, fez uma harmonização facial e declarou que ficou a cara do astro americano Brad Pitt.

Anteriormente, o artista tinha pedido a opinião dos fãs e seguidores sobre o que fazer com o cabelo e alegou: “Tô aprendendo com isso sobre o desapego, confiar no novo, mudança dos ciclos. Tô pegando o código aqui. No final veremos o resultado”, enfatizou.

Frank Aguiar revela novo visual e diz estar a cara de Brad Pitt Foto: Reprodução/Instagram/@frankaguiar

Ao exibir a nova aparência, o astro do forró disse que pagou uma promessa. “Agora eu estou exibido. Vocês pediram, eu respeitei. Trinta anos de cabelo comprido, paguei minha promessa. Novo ciclo. Estou bonito, parecendo com Brad Pitt e carinha de 33 anos”, enfatizou.

Em outro momento, o cantor ressaltou que deixou Brad Pitt “no chinelo”. “Estou muito mais bonito. Estourei de novo, ninguém mais segura a gente”, brincou.