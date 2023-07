Frank Aguiar lamenta morte de cachorrinho de estimação em vídeo: ‘Não paro de chorar’

Muito abalado, Frank Aguiar usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para contar que seu cachorrinho de estimação, chamado Floquinho, morreu afogado na piscina de sua casa. O cantor chorou bastante ao relatar a fatalidade, em vídeo publicado no Instagram.

“Aqui, todo passo que eu dou, lembro do Floquinho, ele correndo aqui nesse jardim. Sempre existe uma piscina, uma porta aberta à liberdade dele, e a gente procura entender por que isso aconteceu no momento que não tinha ninguém”, disse Frank, chorando.

Na legenda do vídeo, Frank escreveu: “Eu não paro de chorar, meu Deus! Me dê força e compreensão, meu Pai, para superar essa saudade, essa perda… Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; 1 Coríntios 1:27″.

Frank Aguiar demonstra o quanto era apegado a Floquinho Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@frankaguiar

Em outro momento do vídeo, o artista disse que continuará cuidando com carinho de Bob, seu outro animalzinho de estimação, que está sentindo muita falta de Floquinho.

“Ele ficou mais de 20 minutos lutando, indo e voltando, com a roupinha dentro da piscina gelada. Agora é nós, Bob. Papai ama. Papai não vai deixar você. Ele (Bob) está sentindo muita falta do Floquinho, triste”, destacou.

Frank recebeu muitas mensagens de carinho dos seguidores e agradeceu: “Lendo todas as mensagens de vocês, quero agradecer imensamente um tanto de conforto que estão me emanando! É muito doloroso acreditar que ele não estará mais aqui. Eu vivia 24 horas com os dois (Floquinho e Bob, que está aqui tristinho também sentindo a falta do companheiro). Deus nos conforte”.