‘Fui catapultada’: Apresentadora do Beija Sapo é ex-Globo e viral na web; conheça Valentina Bandeira

Estreia neste domingo, 17, a nova versão do reality de namoro sucesso nos anos 2000. Originalmente apresentado por Daniela Cicarelli, Beija Sapo chega às 21h na Pluto TV e, no dia seguinte, no mesmo horário, retoma à programação da MTV.

Para além de algumas novidades no formato, a atração terá Valentina Bandeira como nova apresentadora e vai trazer Cicarelli como fada madrinha, no quadro intitulado Tinder Apresenta Socorro Cicarelli. A cada quinze dias, ela compartilhará conselhos sobre relacionamentos e reagirá a histórias enviadas por usuários do aplicativo de namoro.

Valentina Bandeira no 'Beija Sapo' Foto: RODRIGO TREVISAN

Em entrevista ao Estadão, a atriz descreve o reboot como “uma linda homenagem” ao reality, mas, ainda assim, prefere enfatizar que “é incomparável” ao original.

“Fica no meio do caminho entre a internet e a televisão e eu consegui fazer esse contraponto de viver as duas experiências para poder culminar nesse híbrido. É um conteúdo extremamente televisivo, um programa estruturado, mas que, ao mesmo tempo, é despojado e tem a leveza de tudo que é construído na internet”, explica a apresentadora que, além de seus trabalhos na Globo, também se tornou conhecida por seus vídeos como influenciadora digital.

Quem é Valentina Bandeira?

Valentina, 29 anos, é filha do bailarino Ricardo Bandeira e sobrinha da escritora Maria Clara Machado, nasceu na França e iniciou sua carreira artística no Brasil, no Teatro Tablado. A primeira peça profissional foi aos 12 anos, uma montagem de Peter Pan, dirigida por Sura Berditchevsky, seguido de Cabaré Valentin.

Com 19 anos, entrou na Globo onde participou de grandes produções como Geração Brasil, Totalmente Demais, Zorra, Tá no Ar: a TV na TV, Quanto Mais Vida, Melhor!, e sua última novela Todas As Flores, sucesso no Globoplay.

Carioca nata, é no humor que Valentina se destacou nas redes sociais, onde ela acumula mais de 1 milhão de seguidores. Ela se descreve como resultado de referências que vão desde desenhos animados da TV Globinho, Os Normais, A Grande Família, Zorra Total, os influencers Casimiro e Patrícia Ramos até chegar na programação da MTV dos anos 2000.

“Me entender no humor parece como entender a sua sexualidade, faz parte de mim. Eu sempre fui das engraçadinhas, mas não acreditava que eu seria capaz. Na internet, essa minha carga de comicidade chegou naturalmente, porque é minha maneira de existir no mundo. Mas, eu só fui ter coragem de falar: ‘se bobear, eu sou comediante’ agora. A internet me deu confiança”, explica.

A artista afirma que passou a gravar vídeos de humor nas redes sociais na pandemia, principalmente por uma urgência de se expressar naquele momento. Foi a partir de um vídeo sobre a retomada de grandes eventos, em que Valentina brinca sobre um DJ que não colocou funk às 3h da manhã, que seu alcance começou a mudar.

“Eu estava na Globo desde os 19 anos e, na pandemia, percebi que a mídia estava mudando, o mundo também, eu precisava me expressar e acompanhar isso”, disse. Com o sucesso dos vídeos, ela conquistou ainda mais notoriedade ao apresentar o podcast de entrevistas do Tinder, Match o Papo.

As entrevistas com o humorista Diogo Defante e o streamer Chico Veiga — namorado da cantora Luísa Sonza — repercutiram nas redes sociais. Valentina conta que, apesar de o convite para apresentar o podcast surgir “aleatoriamente”, a trajetória foi essencial para que ela começasse a desenvolver ainda mais sua excentricidade nesse “meio do caminho” entre televisão e internet.

“Agora, o maior desafio é que eu me sinto como se eu tivesse sido ‘catapultada’ para um mundo mais amplo. Tinha que sair daquele núcleozinho carioca zona sul, vir pra São Paulo e viver uma vida mais real (...) Eu venho do teatro, uma coisa muito mais formatada, de atriz clássica. Estou ficando cada vez mais realista e, quanto mais assim, mais flui”, conclui.