Garotinha viraliza nas redes sociais após ser comparada com a personagem Nazaré Tedesco

Momento fofura do dia. Um vídeo postado no dia 5 de abril viralizou no TikTok quando a pequena Elis Pires, 3 anos, revela que não devolverá o gatinho que caiu do telhado para a mãe dele, já que, a mamãe gato “machuca” o filho e não cuida dele.

O episódio foi tão engraçado e espontâneo que compararam Elis à Nazaré Tedesco, personagem que Renata Sorrah interpretou na novela Senhora do Destino (2004/2005). Na cena icônica que ficou marcada para sempre, Nazaré rouba uma criança.

Com mais de 13 milhões de visualizações, a internet ficou encantada com a dicção perfeita da menininha e do amor pelo bichano, que fica o vídeo todo paradinho no colo de Elis.

“Aquela mãe é chata. E ela não vai cuidar de gato nenhum. Eu vou ficar com ele e não vou devolver para mãe nenhuma”, diz a pequena, enquanto abraça o gatinho preto.

Na sequência do vídeo, uma parte 2 foi postada há seis dias e mostra o carinho que a menina tem pelo animal.

“Eu gosto dele demais. Dá vontade de espremer esse gatinho. Ele é fofo demais” diz a pequena.

