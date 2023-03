Gerard Piqué e Clara Chía estão pensando em casamento, diz jornalista espanhola

Um dos casais do momento está pensando em matrimônio. Segundo a jornalista espanhola Mónica Vergara, no programa Fiesta, do canal Telecinco, Gerard Piqué e Clara Chía foram vistos conversando sobre casamento em um restaurante, em Barcelona.

“Naquela conversa, eles se chamam de ‘amor’ e, a certa altura, ele expressa uma preocupação porque tem que falar em público e é aí que a conversa passa a falar de um casamento. Falam, sobretudo, sobre como Clara gostaria de formar um casamento”, revelou a jornalista.

Mónica Vergara detalha conversa do casal em um restaurante Foto: Reprodução de vídeo/Fiesta/Telecinco

Ainda segundo ela, Clara gostaria de uma cerimônia discreta. “Ela não quer que seja na moda, mas quer algo bem íntimo, bem particular, da família”, acrescentou Mónica. A jornalista afirma que o casal não está se importando com as últimas alfinetadas de Shakira, ex-mulher de Piqué, que fez até uma música recheada de recados para o ex-amor e pai dos seus filhos.

Piqué e Clara

Após mais de 10 anos casados, Shakira e Piqué se separaram em meados de 2022, sendo o divórcio assinado em dezembro. Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana.

A atual do atleta é a modelo Clara Chía, apontada como pivô de seu divórcio Foto: Instagram/@3gerardpique

