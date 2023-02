Giovanna Ewbank detalha diagnóstico de síndrome sensorial do filho: ‘Uma culpa absurda’

Em conversa com Fernanda Paes Leme e Manoel Soares, no podcast Quem Pode, Pod, na última terça-feira, 24, Giovanna Ewbank não conteve o choro ao falar de uma condição de saúde do filho Bless, de 8 anos. Segundo ela, expor a situação é uma forma de ressaltar a todos os pais a importância de observar e perceber as crianças.

Durante a pandemia, a atriz notou o filho “muito aéreo” e estranhou algumas atitudes do menino. “Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo ou algo do tipo. Comecei a procurar médicos para entender o que era, (...) até que encontrei uma médica em São Paulo que o diagnosticou com uma síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais tato que nós todos, sente mais cheiro que todos”, detalhou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Titi, Bless e Zayn Foto: @gioewbank/Instagram

Giovanna lamentou por não compreendê-lo nas vezes em que reclamou de algo nesse sentido, como passar pela cozinha e falar do cheiro forte da cebola, por exemplo, ou se incomodar de tocar na grama e de ouvir barulho de moscas de longe. “Quando vi o diagnóstico, foi uma culpa absurda! A gente teve que entender, observar, se adaptar”, contou.

Apesar da complexidade inicial, a atriz garantiu que atualmente, Bless vive “maravilhosamente bem” com a síndrome sensorial. Por fim, ressaltou a importância de sua observação e do marido Bruno Gagliasso, bem como o olhar de vários médicos, para o devido diagnóstico e compreensão de que “não era frescura”.

No Instagram, a atriz fez uma publicação e corrigiu o nome da doença que o filho tem. Segundo ela, Bless sofre de Transtorno de Processamento Sensorial.

“Durante o papo, eu e Manoel Soares estávamos falando sobre como é importante olharmos para os nossos filhos de maneira sensível e ampla em relação ao comportamento deles, pois nem sempre é intencional, e como foi a busca pelo diagnóstico correto dos nossos filhos”, iniciou Ewbank. “Contei como mãe a minha experiência, não como especialista, e na emoção, acabei falando o nome errado, o que o Bless tem é um Transtorno de Processamento Sensorial e não uma síndrome como falei no vídeo. Assim como o diagnóstico foi feito por uma terapeuta após indicação médica”, completou.