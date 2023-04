Giovanna Ewbank diz para Jennifer Aniston que ‘muitas pessoas as acham parecidas’; veja

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank contou para Jennifer Aniston que sempre ouviu das pessoas que elas se parecem. Entrevistando a estrela de Friends e o ator Adam Sandler, de maneira virtual, a brasileira começou pedindo desculpas por seu inglês, mas foi compreendida pelos atores.

Giovanna Ewbank diz para Jennifer Aniston que elas são ‘parecidas’ Foto: Reprodução de vídeo/YouTube

A entrevista se deu por meio de um convite da Netflix, que também a chamou para conhecê-los pessoalmente na Cidade-Luz e para um jantar de divulgação do filme Mistério em Paris, que conta com o protagonismo dos dois atores norte-americanos. O vídeo, publicado no canal de Ewbank no YouTube, traz a conversa entre eles.

“A minha vida toda me disseram: ‘Meu Deus, você parece a Jennifer Aniston’ e agora eu estou aqui na sua frente”. A atriz norte-americana agradeceu. “Bom, eu estou lisonjeada! Isso é um elogio para mim, você é linda!”, respondeu. “Vocês duas estão muito bem”, disse Adam. “Você pode ser minha substituta”, afirmou a artista que interpretou Rachel Green, de Friends.

Como a conexão de internet da apresentadora brasileira estava instável, a imagem dela congelou. Ewbank também mostrou os bastidores da viagem para a Semana de Moda de Paris. Confira o vídeo abaixo.