Giovanna Lancellotti revela que teve 1ª experiência paranormal após filmar obra espírita; entenda

Publicidade

Giovanna Lancellotti revelou, em entrevista ao Estadão nesta terça-feira, 8, que viveu a primeira experiência paranormal após as filmagens de Nada É Por Acaso, de Márcio Trigo. Ela, que se tornou espírita ainda criança depois de questionar assuntos relacionados à morte, interpreta Marina no longa religioso.

A obra foi filmada no final de 2019 e, na virada de ano para 2020, a atriz disse ter sido usada como ferramenta para entregar uma “mensagem de despedida” para uma terceira pessoa. Ela, porém, não quis se aprofundar sobre o que dizia o conteúdo, mas afirmou que, no final, “deu tudo certo”.

“Fui realmente usada como um canal. Meu corpo foi usado por uma pessoa que eu sei que já se foi, que era muito próxima, e que realmente só poderia me usar para isso. Foi a única vez. Eu acredito que todo mundo tenha uma certa mediunidade, pequena ou grande, que você desenvolve ou não. Eu nunca tinha tido, mas foi uma interferência física daquela vez.”

Ela disse saber exatamente quem, de outro plano, entrou em contato com ela e qual era o recado, mas não quis especificar detalhes da mensagem. “Depois, nunca mais aconteceu”, completou.

Giovanna Lancellotti e Mika Guluzian em 'Nada É Por Acaso' Foto: Pedro Chacal Rodríguez

Nada É Por Acaso é uma adaptação de romance espiritualista homônimo de Zibia Gasparetto, morta em 2018, para os cinemas. A obra acompanha o retorno de Marina de uma viagem internacional. Ao voltar para o Brasil e se mudar para Curitiba, no Paraná, com a família, ela pretende deixar seu passado para trás. Uma série de encontros com Maria Eugênia (Mika Guluzian), no entanto, não permite isso.

Ela e Mika, inclusive, presenciaram atividades paranormais nos bastidores das filmagens, revelam as duas ao Estadão. A situação aconteceu quando um dos atores personificava um espírito em cena. As luzes, de repente, se apagaram e voltaram. Apesar do susto no set, eles viram a mensagem de forma positiva.

Continua após a publicidade

“Tinha um copo d’água natural em cima de uma mesa, inclusive. Quando as luzes voltaram, vi que a água estava cheia de gás. Tinha virado água gaseificada”, contou Lancellotti.

Também com Rafael Cardoso no elenco, Nada É Por Acaso estreia no dia 17 de novembro nos cinemas brasileiros.

Assista ao trailer: